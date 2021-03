Ha ordinato una pizza ma il numero che ha fatto non era di un ristorante bensì del 112. È lo stratagemma utilizzato da una donna di 32 anni, di origini marocchine, che il 28 febbraio è riuscita a chiedere aiuto ed è sfuggita all'ex fidanzato che la stava picchiando a Milano. Lo riporta il Corriere della Sera.

La vicenda

Domenica sera in un piccolo hotel di viale Brenta, tra corso Lodi e il Corvetto, la donna ha accettato un ultimo incontro con l’ex fidanzato, 25 anni, anche lui marocchino e con piccoli precedenti. Quando l'uomo si è presentato subito l'ha minacciata e picchiata, sequestrandole anche il cellulare. La 32enne è riuscita a calmarlo e con una scusa è scesa alla reception per ordinare una pizza. Ha poi chiamato il 112 e finto di volere una pizza margherita a domicilio. La chiamata è stata girata alla questura e l’operatore del 113 ha capito che si trattava in realtà di una disperata richiesta di aiuto. Così ha inviato diverse volanti e gli agenti dell’Upg, guidati dal dirigente Giuseppe Schettino e dal vice Gianluca Cardile, hanno arrestato il 25enne per lesioni aggravate. Una volta in Questura la donna ha raccontato mesi di violenze.