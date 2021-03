Oneta, incidente in montagna: scivola su lastra di ghiaccio e muore

Un uomo ha perso la vita stamattina nel territorio di Oneta (in provincia di Bergamo), sul monte Alben, dove è scivolato su una lastra di ghiaccio nel corso di una escursione. Con lui c'era un amico, che ha chiamato il 112. Sul posto l'elisoccorso del 118 di Bergamo, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, ma per l'escursionista non c'era più nulla da fare.