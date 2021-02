Milano, aggrediscono compagno ex fidanzata di uno di loro: arrestato

Due fratelli di 32 e 29 anni sono stati arrestati per lesioni personali aggravate due fratelli. Sono pregiudicati per reati vari, anche contro la persona

Hanno aggredito, colpendolo al volto con una chiave per lo smontaggio degli pneumatici il compagno dell'ex fidanzata di uno dei due. Per questo, a Parabiago (Milano), i carabinieri hanno arrestato ieri per lesioni personali aggravate due fratelli, di 32 e 29 anni, tossicodipendenti e pregiudicati per reati vari, anche contro la persona.

Gli arrestati

Il 32enne era stato arrestato il 19 febbraio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, che erano intervenuti su richiesta della madre che aveva colpito con uno schiaffo. La vittima dell'aggressione di ieri è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Mater Domini" di Castellanza (Varese) dove è stato medicato e dimesso con prognosi di guarigione di 10 giorni.