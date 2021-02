Incidente a Treviglio, auto travolge monopattino: un ferito

È accaduto poco prima delle 7 di questa mattina nella rotatoria lungo l’ex statale Padana superiore. Il conducente 26enne del mezzo elettrico è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto il 118 e la polizia stradale

Un monopattino elettrico è stato travolto da un'auto e il suo conducente è rimasto ferito: è accaduto stamattina poco prima delle 7 a Treviglio (in provincia di Bergamo), all'altezza della rotatoria lungo l'ex statale Padana superiore all'ingresso della città. In ospedale, in codice giallo, è stato trasportato un ventiseienne che ha riportato diverse ferite. Sul posto il 118 e la polizia stradale.