Consigliere comunale: Per 20 euro di gettone Inps vuole bonus indietro

Un ottico di Solaro, in provincia di Milano, dovrà restituire i 1.200 euro di bonus Covid ricevuti dall’Inps per la riduzione delle proprie entrate nei mesi di marzo e aprile 2020. L'uomo infatti, essendo anche consigliere comunale, risulta avere altre fonti di reddito, legate alla propria attività politica. Si tratta però del solo gettone di presenza, pari a 20 euro a seduta. A riportare la vicenda è Il Giorno.

Le parole del consigliere comunale

"Nel periodo incriminato (marzo e aprile 2020) - spiega l'interessato, consigliere comunale per la Lega, su Facebook - la mia attività commerciale ha rallentato pesantemente dunque, avendone diritto, ho richiesto ed ottenuto il 'bonus' da 600 euro. Il problema è che, nel frattempo, ho percepito ben € 330,40 (lordi) in sei mesi per avere partecipato a 12 riunioni di commissione ed a quattro Consigli Comunali (con gettone di presenza di € 20,65, lordi). Praticamente € 55,07 al mese…", sottolinea l'ottico che pubblica anche il rendiconto fornito dal Comune. "L’attività politica a livello locale, per come la vivo io perlomeno (ed il mio portafogli concorda con me), è passione, certamente non reddito", conclude.