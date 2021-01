Milano, serra di marijuana a casa della fidanzata: arrestato

Intervento della polizia in un palazzo in via Marostica. Denunciata per spaccio anche la compagna

A Milano, un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga, dopo la scoperta di una serra di marijuana che aveva allestito a casa della fidanzata. Poco prima delle 19 di ieri, gli agenti del commissariato Porta Genova si sono presentati in un palazzo in via Marostica per notificare un provvedimento di arresti domiciliari a un inquilino. Mentre erano sul pianerottolo hanno sentito un forte odore di marijuana provenire da un'abitazione vicina. In casa c'era il 32enne, che ha spiegato di essere ospite della fidanzata.

La perquisizione

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato 3 barattoli con 70 grammi di marijuana e due box serra provvisti di lampade speciali con dentro 16 piante di marijuana. In un armadio, inoltre, c'erano altre 4 piante senza foglie ma con infiorescenze, pronte per la fase di essiccazione. Al rientro in casa della fidanzata il 32enne si è assunto tutta la responsabilità per la coltivazione ma questo non ha evitato la denuncia per spaccio anche alla compagna, una 42enne incensurata.