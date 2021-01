Droga, Milano: condomini segnalano con urla auto dei pusher, 2 arresti

Ammanettati un 50enne e un 27enne in via Grigna: nella vettura sono state trovate 9 dosi di marijuana, 25 di hashish e 7 involucri di cocaina

Alcuni condomini, segnalando una vettura parcheggiata e usata come deposito dai pusher, a far arrestare per spaccio un 50enne e un 27enne, entrambi italiani, ieri in via Grigna a Milano.

La vicenda

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel quotidiano servizio di controllo del territorio, avevano già notato i due che stazionavano di fianco all'ingresso di un condominio e, mentre li controllavano, hanno sentito delle urla, provenienti dai condomini, che indicavano un'auto parcheggiata lì vicino usata come deposito dai pusher. Gli agenti delle volanti, insieme ai poliziotti dell'Unità Cinofila della Questura, hanno quindi trovato nell'auto, di proprietà del 50enne, 9 dosi di marijuana, 25 di hashish e 7 involucri di cocaina. In casa dell'uomo sono state poi scoperte altre dosi di marijuana, alcuni arbusti della stessa pianta in fase di essiccazione all'interno di una scatola, materiale per il confezionamento e pesatura, 6 telefoni cellulari e 300 euro, provento di spaccio. A casa del 27enne altri 2 grammi tra hashish e marijuana e un cellulare utilizzato per lo spaccio.