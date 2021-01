Caso Genovese, altre due ragazze presentano denuncia in Procura

Aumenta il numero delle ragazze che hanno denunciato Alberto Genovese ( CHI È ), l'imprenditore del web finito in carcere a San Vittore il 6 novembre scorso per aver stordito con un mix di droghe e stuprato una 18enne ( LE PAROLE DELLA RAGAZZA ) ospite a uno dei festini nel suo attico di lusso a Milano. Da quanto si è appreso, infatti, oltre al caso degli abusi nei confronti della 18enne e alle altre tre denunce già note, altre due giovani hanno presentato denuncia in Procura e sono già state ascoltate nell'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Sarebbero, dunque, almeno sei in totale i presunti episodi di violenza sessuale e cessione di droga su cui inquirenti e investigatori stanno indagando, cercando anche riscontri ai racconti messi a verbale dalle ragazze che hanno sporto denunce nei giorni scorsi.

Le testimonianze

Due nuove denunce erano state presentate già a metà dicembre da altrettante giovani presenti alle sue feste, che hanno portato, come automatismo per le verifiche, all'iscrizione nel registro degli indagati di Genovese anche per quei presunti abusi che, secondo il racconto delle giovani, sarebbero avvenuti tra Milano, Ibiza e Mykonos e sempre dopo il consumo di droghe offerte dall'imprenditore. Un'altra giovane di 23 anni in precedenza aveva parlato di ciò che le sarebbe successo la scorsa estate sull’isola spagnola: "Da quando sono entrata in camera ed ho tirato una striscia di stupefacente di colore rosa che io pensavo fosse 2CB, non ricordo più nulla (...) L'unica cosa che ricordo è una sorta di stato allucinogeno". Per questo episodio è indagata per concorso in violenza sessuale anche l'ex fidanzata di Genovese, la quale interrogata dai pm ha respinto le accuse.