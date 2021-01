Milano, cerca di comprare Rolex con conto corrente altrui: denunciato

Ha tentato di comprare su internet un orologio Rolex da 9mila euro usando un conto corrente sottratto a un'altra persona: per questo un 47enne con numerosi precedenti per truffa e frode informatica è stato denunciato dalla polizia a Milano.

La vicenda

Ad allertare gli agenti il venditore dell'orologio, un 40enne, che vedendo i dati del bonifico si è insospettito e ha chiamato il 113. A seguito di accertamenti è emerso come il pagamento fosse stato disposto da un conto corrente intestato a un ristoratore campano vittima di "phishing". L'uomo è stato invitato a sporgere denuncia mentre al venditore è stato suggerito di prendere accordi per un incontro con il truffatore. All'appuntamento per la consegna dell'orologio però, in piazzale Lodi a Milano, si è presentato lo zio del 47enne, che ha detto di dover solo ritirare un pacco. L'uomo è stato identificato dagli agenti, mentre il truffatore è stato denunciato in stato di libertà.