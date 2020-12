Milano, rider aggredito e rapinato del cibo: un arresto

Un 23enne è stato aggredito da due sconosciuti intorno alle 2 del mattino in piazzale Maciachini. I carabinieri hanno individuato un pregiudicato 32enne: il giovane è stato invece medicato sul posto dal 118

Un rider di 23 anni è stato aggredito da due sconosciuti, intorno alle 2 del mattino in piazzale Maciachini a Milano, che alla fine si sono allontanati dopo avergli portato via solo il cibo che trasportava. I carabinieri, alcune ore dopo e sempre nella zona, hanno individuato un pregiudicato somalo 32enne che è stato riconosciuto come uno dei presunti rapinatori e arrestato. Il rider è stato medicato sul posto dal 118.

L’aggressione

Il ragazzo, un cittadino del Bangladesh, è stato bloccato dai due, armati di coltello, che hanno tentato di farsi consegnare il suo telefono cellulare. Non riuscendoci, lo hanno spinto a terra e hanno portato via il carico.