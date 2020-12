Milano, fuga di gas: palazzo evacuato. Residenti ospitati su mezzo Atm

I soccorritori sono intervenuti questa mattina in via Negroli. La perdita sarebbe situata in strada ma il gas si è diffuso nella palazzina

Un palazzo alla periferia Est di Milano è stato evacuato questa mattina a causa di una fuga di gas. I vigili del fuoco, la polizia locale, i tecnici di A2A e i soccorritori del 118 sono intervenuti verso le 9.30 in via Negroli, secondo quanto emerso la perdita sarebbe stata causata da un problema tecnico e sarebbe situata in strada ma il gas si è diffuso nel palazzo. Per evitare il rischio di ipotermia i soccorritori hanno chiesto in ausilio un autobus dell'Atm per poter ospitare le persone anziane presenti tra gli evacuati.