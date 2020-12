Caso Genovese, altre ragazze presenti alle feste pronte a denunciare

I pm da giorni stanno valutando i racconti di altre giovani e hanno ricevuto nei loro uffici alcuni avvocati. Le nuove denunce in arrivo potrebbero portare a nuove iscrizioni dell'imprenditore per altri episodi che dovranno essere poi valutati dai magistrati

Ai magistrati milanesi potrebbero presto arrivare nuove denunce da parte di alcune ragazze che hanno partecipato ai festini di Alberto Genovese (CHI È), l'imprenditore del web arrestato il 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e stuprato una 18enne (LE PAROLE DELLA RAGAZZA). I pm, infatti, da giorni stanno valutando i racconti di altre giovani e hanno ricevuto nei loro uffici alcuni avvocati. L'imprenditore è già iscritto per cessione di droga e violenza sessuale anche per un altro episodio, oltre a quello degli abusi sulla 18enne che sarebbero avvenuti il 10 ottobre.

Nuova denuncia da parte di una 23enne

La presunta vittima è una 23enne che lo ha denunciato formalmente nelle scorse settimane dopo aver raccontato di essere stata anche lei drogata e violentata lo scorso luglio in una villa a Ibiza presa in affitto per le vacanze dal 43enne. Le nuove denunce in arrivo potrebbero portare a nuove iscrizioni dell'ex numero uno di Facile.it per altri episodi, che dovranno essere poi valutati dai pm milanesi.

Le indagini

Indagati nell'inchiesta della Squadra mobile anche l'ex fidanzata di Genovese e il suo cosiddetto 'braccio destro' Daniele Leali. Intanto, le indagini patrimoniali e finanziarie partite nelle scorse settimane, anche per approfondimenti legati ad un presunto giro di droga, sono state affidate alla guardia di finanza e al pm Paolo Filippini che, dunque, si affianca nell'inchiesta all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Rosaria Stagnaro.