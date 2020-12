Milano, rapina in banca: si fanno scudo con dipendente

Due rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione questa mattina in una banca a Milano, portando via un bottino stimato al momento in circa 30mila euro

Due rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione questa mattina in una banca a Milano, portando via un bottino stimato al momento in circa 30mila euro. Alle 8:30 i due uomini col volto coperto sono entrati nella filiale Ubi in piazzale Susa. Hanno atteso l'ingresso di un dipendente per farsi scudo e minacciare gli altri sei dipendenti presenti, che comunque non sono stati aggrediti.

La rapina

Da quanto appreso, i banditi hanno atteso per diversi minuti l'apertura del caveau tenendoli sotto tiro con le armi (non è chiaro se fossero vere o riproduzioni) e infine sono scappati a piedi con il denaro. La polizia ha svolto i rilievi del caso sul posto e raccolto i video delle telecamere di sicurezza.