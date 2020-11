Milano, protesta dei sindacati di base davanti a Regione Lombardia

I sindacati di base sono scesi in piazza a Milano, davati alla sede di Regione Lombardia, per chiedere asili e nidi "aperti e sicuri per tutti" e "per parlare alla città che ha a cuore il diritto alla qualità del servizio educativo e il diritto alla salute collettiva", come si legge in una nota. (LA PROTESTA A NAPOLI)

La nota del sindacato

Secondo i numeri diffusi da Usb-Diccap-Sialcobas e Slaicobas, "ad autunno inoltrato si contano oltre 250 educatrici contagiate in poco più di un mese, 300 sezioni chiuse e circa 5 mila bambini in quarantena. Un esito che nessuno può considerare soddisfacente, frutto di misure inadeguate assunte frettolosamente dall'amministrazione per economie di spesa e non per la sicurezza dei bambini e dei personale". Il personale educativo "da subito ha denunciato l'insostenibile rapporto numerico personale/bambini, lo stesso definito prima del Covid - prosegue la nota dei sindacati -, le gravi carenze di personale educativo e ausiliario, la scomodità e l'inefficacia dei dispositivi di protezione adottati". La richiesta al Comune è quella di fare "cospicue assunzioni straordinarie" per l'emergenza Covid.