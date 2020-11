Incita sui social a violenza contro polizia, denunciato nel Bresciano

Nei giorni scorsi un 25enne, residente in Valle Camonica, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook frasi offensive che incitavano alla violenza verso i poliziotti. Espressioni che non sono passate inosservate agli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme (Brescia) che, dopo aver visionato diversi profili sul social network, sono riusciti a risalire all'autore del post e denunciarlo. Il giovane ha confermato ai poliziotti di averlo pubblicato, poi ha dichiarato: "Non ho idea al momento della pubblicazione a cosa stessi pensando”.