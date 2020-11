Milano, in via Novara checkpoint per alleggerire pressione su ospedali

A Milano la maggior parte dei casi sospetti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) in codice verde viene portata dalle ambulanze non negli ospedali, ma nel checkpoint Clinico Avanzato realizzato dall'esercito in via Novara, alla periferia Nord Ovest della città, in modo da alleggerire i pronto soccorso. Buona parte dei pazienti viene poi inviata in strutture ospedaliere anche fuori provincia, soprattutto Bergamo e Brescia. Il checkpoint è il frutto della collaborazione tra Areu, Comune ed Esercito.