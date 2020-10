Bancomat manomesso a Milano: bottino da oltre 38mila euro

Lo sportello di una banca in via Ferreri è stato colpito nella notte da ladri che hanno portato via il denaro. Sul posto è stata inviata la Scientifica. La polizia è stata avvertita alla riapertura della filiale questa mattina

Lo sportello bancomat di una banca di Milano, in via Ferrieri, è stato manomesso nella notte da ladri che hanno portato via oltre 38mila euro. La polizia è stata avvertita alla riapertura della filiale attorno alle 9. Lo sportello è stato manomesso con una tecnica che è ancora in via di accertamento da parte degli investigatori che, a poca distanza dal punto, hanno trovato anche un tombino scoperto attraverso cui i ladri hanno raggiunto i cavi delle telecamere della zona, riuscendo così a disattivarle. Sul posto è stata inviata la Scientifica.