Milano, 14enne sorpreso con 1,2 chilogrammi di marijuana e hashish

Il giovane è stato fermato ieri sera alle 23 in via Compagni dagli agenti di polizia, che lo hanno trovato con alcune dosi di stupefacente. Il restante quantitativo lo costudiva nella sua abitazione

La polizia di Milano ha sequestrato a un ragazzino di 14 anni un chilogrammo di marijuana e 200 grammi di hashish. Gli agenti hanno fermato il giovane per un controllo ieri sera, alle 23, in via Compagni, trovandolo in possesso di piccole quantità di stupefacente e 80 euro. Nella successiva perquisizione della sua abitazione, alla periferia sudest della città, è stato rinvenuto il restante quantitativo di droga.

Un secondo sequestro

Alle 4, invece, le volanti hanno controllato un'auto che passava in via Mafalda di Savoia, guidata da un tassista abusivo. Il passeggero dopo aver fornito un documento, ha spinto un agente scappando. Nella scatola di cartone che aveva fra i piedi la polizia ha trovato 3,6 kg di hashish. La macchina è stata sequestrata, l'autista multato mentre si cerca di identificare l'uomo fuggito.