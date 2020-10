Furto in una gioielleria del Milanese, arrestati tre ladri

Tre ladri, due donne e un uomo, hanno messo a segno un furto con scasso, rubando delle catenine in una oreficeria di un centro commerciale a Vittuone (Milano), ma sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri. In manette tre venezuelani, due ragazze di 22 e 27 anni e un uomo di 45, tutti senza fissa dimora.

L’arresto

Scoperti dai dipendenti, i tre hanno arraffato delle catenine e sono scappati verso il centro della cittadina ma i carabinieri di Sedriano li hanno individuati alla fermata di un autobus di linea. Addosso avevano ancora il cacciavite usato per aprire con la forza un cassetto e l'intera refurtiva consistente in due collane in oro giallo, una collana in oro bianco e tre bracciali in oro giallo per un valore di circa 5mila euro. Nella giornata di oggi, per i tre, è prevista l''udienza per direttissima.