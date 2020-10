Bergamo, accoltella il coinquilino e poi scappa: arrestato 47enne

Ha accoltellato il coinquilino con cui condivideva un appartamento in via Spino, a Bergamo, e poi si è dato alla fuga: dopo 4 giorni però la polizia orobica è riuscita a rintracciare l’autore dell’aggressione, un tunisino di 47 anni, e ad arrestarlo. La lite era scoppiata venerdì scorso: dopo aver colpito al viso e a un braccio il 32enne che viveva con lui, l'uomo è fuggito sporco di sangue, mentre il ferito ha raggiunto la strada per chiedere aiuto prima di perdere i sensi.

L’arresto

La vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Humanitas Gavazzeni, dove è stata medicata con diversi punti di sutura. L'attività investigativa della questura di Bergamo, che aveva già avuto a che fare con il tunisino, arrestato l'ultima volta il 19 giugno scorso in via Bonomelli, sempre nella città orobica, per spaccio di droga, ha portato a rintracciare il fuggitivo alla Malpensata. Ora si trova in carcere.