Milano, in tremila a manifestazione contro omotransfobia: “Ora basta”

Oltre tremila persone si sono radunate questo pomeriggio in piazza della Scala, a Milano, per dire “Ora basta” e chiedere "una buona legge contro l'omolesbobitransfobia e la misoginia”. Alla manifestazione, organizzata dai Sentinelli e da altre associazioni, hanno preso parte, tra gli altri, Elly Schlein, vice presidente dell'Emilia Romagna, Alessandro Zan, relatore della proposta di legge, Maria Antonietta D’Oria, sindaca di Lizzano, e Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d'Italia.

La manifestazione

“Non solo sono numeri sbalorditivi in epoca Covid, ma questa manifestazione - ha affermato Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli - vede insieme anime diverse ma con un obiettivo comune: guarderemo quello che succede in Parlamento con grandissima attenzione".

La manifestazione è stata aperta da due minuti di musica, con tutti i manifestanti seduti, con la mascherina e a distanza di sicurezza, in ricordo di Maria Paola Gaglione, uccisa dal fratello per la sua relazione, e in solidarietà "con chi soffre per la discriminazione ma non finisce sui giornali, i numeri sulla violenza verso le donne e la comunità Lgbt sono sottostimati, dalle cronache - conclude Paladini - emerge solo la punta dell'iceberg".

Poco distante, in piazza Duomo, ha avuto luogo un flashmob della rete “Non una di meno” per chiedere "Molto più di Zan".