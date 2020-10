L'episodio è accaduto in via Comasina Vecchia. Il 20enne è stato trasportato in gravissime condizioni da un'ambulanza del 118 al Niguarda

Ieri a Cesate, in provincia di Milano, c'è stato incidente stradale - uno scontro tra un'auto e una moto - in via Comasina Vecchia. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 20 anni, che è stato trasportato in gravissime condizioni da un'ambulanza del 118 al Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.