Milano, incidente in monopattino in viale Bligny: due ragazzi feriti

Sono rimasti coinvolti un ragazzo e una ragazza di 20 anni che sono caduti dal mezzo e sono stati trasportati all'ospedale Policlinico dagli operatori del 118: non sono in gravi condizioni

Un incidente a bordo di un monopattino elettrico è accaduto la notte scorsa intorno alle tre in viale Bligny, a Milano. Sono rimasti coinvolti un ragazzo e una ragazza di 20 anni che sono caduti dal mezzo e sono stati trasportati all'ospedale Policlinico dagli operatori del 118. Da quanto risulta, non sono in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.