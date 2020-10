Incidente sul lavoro nel Bresciano, grave operaio trafitto da tondino

L'uomo, che si trovava all'interno del cantiere del nuovo depuratore a Concesio, in Valtrompia, è stato portato in ospedale in codice giallo ma non sarebbe in pericolo di vita

Un incidente sul lavoro è avvenuto in provincia dì Brescia, dove un operaio 40enne è rimasto ferito mentre si trovava all'interno del cantiere del nuovo depuratore a Concesio, in Valtrompia. L'uomo si è trafitto una gamba con un tondino ed è stato portato in ospedale in codice giallo, le sue condizioni sono ritenute gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La ricostruzione di quanto accaduto, anche in base alle testimonianze dei colleghi presenti, è affidata all'Ats.