Tenta di investire carabiniere, ferito e arrestato nella Bergamasca

Un pregiudicato di 51 anni è stato ferito ieri da un colpo di pistola esploso da un carabiniere durante un inseguimento tra le province di Bergamo e Brescia. L’uomo aveva tentato di investire il militare, intervenuto in serata insieme a dei colleghi a Darfo Boario (Brescia) per un episodio di estorsione della tipologia nota come "cavallo di ritorno”. Il malvivente, dopo essere venuto in possesso di una bicicletta elettrica di valore sottratta a un rivenditore, aveva infatti contattato il proprietario chiedendo del denaro in cambio della restituzione del mezzo. Gli uomini dell’Arma si sono quindi presentati alla consegna della somma e quando il 51enne li ha visti è scappato in auto. Durante la fuga ha tentato di investire un carabiniere che ha così esploso un colpo di pistola ferendo il fuggitivo, poi arrestato a Rogno, nella Bergamasca.