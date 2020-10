Milano, rapper sale su tetto auto dei carabinieri per filmare video

A Cinisello Balsamo, nel Milanese, un rapper e youtuber di 21 anni - Tsunamimafia - è stato denunciato dai carabinieri per vilipendio delle forze armate e per danneggiamento dopo aver realizzato un video in cui saliva sul tettuccio di un'auto.

La vicenda

Il filmato è stato realizzato tra il primo e il 2 ottobre all'interno del parcheggio del locale Las Vegas. Il 21enne si è fatto fare una ripresa audio-video, poi pubblicata su un suo profilo, mentre camminava sopra il cofano e il tetto dell'auto dei carabinieri, che ha riportato danni al tetto e al cofano motore. Il ragazzo si era poi allontanato prima dell'arrivo dei militari, che ora lo hanno identificato.