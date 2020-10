Coronavirus, in Lombardia 307 positivi su 19.842 tamponi

Il numero di ricoverati in terapia intensiva sale a 39, più quattro rispetto a ieri, e quello negli altri reparti a 302, anche in questo caso quattro in più

Sono 307 i nuovi casi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA) registrati in Lombardia, a fronte di 19.842 tamponi effettuati. Il numero di ricoverati in terapia intensiva sale a 39 (+4) e quello negli altri reparti a 302 (+4). Quattro anche i decessi registrati, numero che porta il totale complessivo a 16.964.

I nuovi contagi nelle province lombarde

Per quanto riguarda le province, 159 casi si sono verificati a Milano (81 in città), 30 a Varese, 28 a Monza, 20 a Brescia, 13 a Bergamo, 10 a Cremona, 9 a Pavia, 7 a Mantova, 5 a Lecco e Como e due a Sondrio e Lecco.