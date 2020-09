Intossicazione da monossido, nove persone in ospedale nella Bergamasca

Nove persone sono state ricoverate in codice giallo negli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Bolognini di Seriate per intossicazione da monossido, dopo essere state soccorse la scorsa notte in un’abitazione in via San Rocco, a Leffe (Bergamo). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze e l'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Restano ancora da chiarire la dinamica e le cause di quanto accaduto.