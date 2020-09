Brescia, muore per ustioni dopo che il marito le aveva dato fuoco

Una donna di 45 anni di origini marocchine, Mina Safine, è morta all'ospedale di Genova, dove era ricoverata, dopo essere stata aggredita dal marito che domenica scorsa, secondo le indagini, le aveva dato fuoco a seguito di un litigio avvenuto nell'abitazione della coppia, a Brescia.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Brescia, la coppia, senza figli, aveva litigato in casa domenica scorsa per futili motivi. Poi l'uomo, un connazionale di dieci anni più grande, avrebbe cosparso il corpo della moglie con liquido infiammabile e avrebbe appiccato il fuoco. In casa i carabinieri avevano trovato liquido infiammabile. Per il marito era scattato l'arresto, con l'accusa di tentato omicidio che ora si trasforma in omicidio. L'uomo era stato interrogato in settimana e si era avvalso della facoltà di non rispondere. Anche lui è rimasto ustionato in alcune parti del corpo e al momento si trova piantonato in ospedale.