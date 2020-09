Bergamo, baby gang rapinò 21enne: denunciati otto minorenni

Per quattro ragazzini le accuse sono di lesione personale aggravata, rapina e omissione di soccorso, mentre per gli altri quattro la sola omissione di soccorso

Otto ragazzini tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati a piede libero: quattro per aver aggredito e picchiato un 21ennne durante una lite lo scorso 2 agosto a Torre Boldone, nella Bergamasca, e gli altri quattro per omissione di soccorso per aver assistito alla lite senza intervenire.

Rintracciati dai carabinieri

I quattro sono stati rintracciati ieri dai carabinieri, grazie all'analisi delle immagini della videosorveglianza: l'episodio si era verificato in un parco pubblico. La vittima, 21 anni, era stata derubata del pallone con il quale giocava con gli amici. Il 21enne era poi stato inseguito, picchiato (25 i giorni di prognosi), ferito con un coltello e rapinato. Per quattro ragazzini le accuse sono di lesione personale aggravata, rapina e omissione di soccorso, mentre per gli altri quattro la sola omissione di soccorso.