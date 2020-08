Novate Milanese, cede una grata sul marciapiede: grave una donna

Stava camminando su un marciapiede intorno al suo condominio a Novate Milanese quando, all’improvviso, una grata stradale ha ceduto facendola precipitare in un vano sottostante. A cadere è stata una donna di 59 anni, trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Il fatto è accaduto questa mattina poco dopo le 10:30. Nella caduta la donna ha riportato un politrauma, diverse fratture e un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la 59enne nel seminterrato dello stabile di via Baranzate in cui era precipitata. Poi l’hanno portata in ospedale in codice rosso.