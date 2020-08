Cologno Monzese, scippa Rolex ad anziano: arrestata

In provincia di Milano, a Cologno Monzese, i carabinieri hanno arrestato una donna di 32 anni, di origini romene, per aver scippato un orologio da cinquemila euro a un anziano.

La vicenda

Alle 11:30 di ieri la donna ha avvicinato il pensionato di 74 anni seduto su una panchina in via Mazzini e gli ha chiesto delle informazioni stradali. Approfittando della distrazione dell'uomo è riuscita a sfilargli il Rolex per poi fuggire a piedi. I carabinieri, poco distanti dal luogo dello scippo, sono riusciti a individuare la rapinatrice e a bloccarla alcuni minuti dopo.