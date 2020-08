A Milano un uomo di 43 anni è rimasto ferito, in modo non grave, da colpi di arma da taglio in una rissa scoppiata la notte scorsa, intorno all'una, in via Padova. L'uomo è stato soccorso dal 118 e aveva ferite ala testa, al torace e in altre pari del corpo: è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli. Sull'episodio indaga la polizia.