Milano, palpeggia donna alla fermata dei mezzi pubblici: arrestato

A Milano la polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni, di nazionalità marocchina, per violenza sessuale. Il 23enne ha palpeggiato una donna ucraina di 24 anni a una fermata dei mezzi pubblici in via San Virgilio. L'episodio è accaduto intorno alle 3:30. Le urla della donna hanno attirato delle guardie giurate che hanno bloccato l'uomo fino all'arrivo della polizia.