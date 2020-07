Bergamo, incidente sul lavoro: operaio travolto da anello di cemento

Le condizioni di un 54enne, infortunatosi questo pomeriggio nell’area feste di Pedrengo, è grave. È stato soccorso dall’autoambulanza del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII

Grave infortunio nell'area feste di Pedrengo, in provincia di Bergamo, oggi pomeriggio dove un uomo di 54 anni, dipendente di una ditta di Torino, è stato colpito da uno degli anelli di cemento che stava aiutando a scaricare da un camion. È stato soccorso dall'autoambulanza del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto gli operatori di Ats Bergamo per i rilievi.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, si trovava sul pianale del camion e aveva appena imbragato gli anello con le fasce mentre un collega li sollevava con l'autogru. Un anello lo ha colpito è caduto sul pavimento del pianale stesso, riportando un forte trauma cranico.