Milano, incidente stradale: muore motociclista

Tragedia a Milano. Un motociclista di 50 anni è morto in un incidente stradale, accaduto ieri sera, fra il mezzo che guidava e un furgoncino van (il guidatore è ricoverato in condizioni serie al Niguarda) all'incrocio fra via Sardegna e viale Ergisto Bezzi, la circonvallazione esterna del capoluogo lombardo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18: sul posto è intervenuta la polizia locale per chiarire le dinamiche della vicenda.