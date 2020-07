Incendio in un attico nel centro di Bergamo

Il rogo, divampato in un palazzo di via Divisione Tridentina, ha interessato un appartamento e il tetto sovrastante, per un totale di ben 150 metri

Un incendio è divampato in un palazzo di via Divisione Tridentina, nel centro di Bergamo. Il rogo ha interessato un appartamento e il tetto sovrastante, per un totale di ben 150 metri quadrati andati bruciati. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco, e la polizia ancora da accertare la causa del rogo. L'appartamento sottostante è in ristrutturazione.