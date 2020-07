Spaccio di droga in provincia di Bergamo: arrestato 56enne

Un uomo di 56 anni, tunisino, è stato arrestato a conclusione di mirata e articolata attività d’indagine dai carabinieri della Stazione di Villa d’Almé in Sorisole che hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini durate sei mesi hanno permesso di ricostruire un’estesa e persistente attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, a favore di circa un centinaio consumatori. L'attività di spaccio è proseguita dal mese di febbraio e non si è interrotta nemmeno durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19. Secondo gli investigatori sarebbero stati venduti diversi chili di droga per un valore di decine di migliaia di euro. Il 56enne è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Bergamo.