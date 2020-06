Chiude il Serraglio a Milano, il triste annuncio su Facebook

Dopo il circolo Arci Ohibò, un altro noto locale della scena musicale milanese annuncia la chiusura: si tratta del Serraglio, location di concerti e altri eventi culturali in zona Ortica. “Il Serraglio saluta - scrivono i gestori sulla propria pagina Facebook -. Anche per noi l’avventura finisce qui, ci abbiamo provato fino all’ultimo respiro ma abbiamo perso”. Pochi giorni fa, commentando la chiusura dei colleghi, i responsabili avevano scritto: “Anche noi abbiamo una parete davanti, è scivolosa e ripida. Speriamo che non diventi di vetro come, purtroppo, per l’Ohibò”.

L'appello al pubblico: "Siate curiosi"

“Non abbiamo intenzione di fare nessuna filippica sul perché e percome, è sotto gli occhi di tutti”, si legge ancora nel post, con un riferimento alla drammatica crisi in cui sono caduti molti operatori del settore in conseguenza delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Poi i gestori si rivolgono agli artisti e al pubblico: “Ricominciate a vivere la musica con il piacere di farla a prescindere da tutto. Le piccole realtà hanno bisogno di spirito positivo, di creatività e passione, che per noi è la base di tutto. Poi subentra la professione e il lavoro. E voi pubblico, smettetela di seguire solo gli hype dei vari momenti e siate curiosi, ci sono così tanti bravi artisti che non hanno la minima possibilità solo perché non sono abbastanza fighi sui social. Imparate a vivere i club con il piacere di scoprire, socializzare, aiutando talenti dal vivo e non attraverso I like virtuali. Questo periodo - è la conclusione - dovrebbe averlo dimostrato in pieno”.