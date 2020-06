Droga, 20 arresti nel Bresciano dopo morte per overdose

L'operazione, denominata "Lucignolo", è l'epilogo dell'attività investigativa, avviata a fine novembre del 2018 in occasione del decesso per overdose di un uomo di 48 anni

In provincia di Brescia i carabinieri hanno eseguito 20 arresti per detenzione e spaccio di droga. L'operazione, denominata "Lucignolo", è l'epilogo dell'attività investigativa, avviata a fine novembre del 2018 in occasione del decesso per overdose di un uomo di 48 anni. Episodio che ha permesso di ricostruire l'intera filiera del traffico di stupefacenti destinato al territorio della Valcamonica.

Il secondo decesso

Una seconda morte per eroina si è, invece, verificata il 22 febbraio 2019 durante le indagini. Tra i 20 indagati è finito in manette un pregiudicato risultato essere il fornitore dell'eroina letale venduta per poche decine di euro alle due vittime.