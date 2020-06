Lesmo, cade in un dirupo durante escursione notturna: ferito 60enne

L'uomo, trasportato in codice rosso in ospedale, si trovava in un bosco in compagnia di altre persone quando è scivolato nel dirupo per una decina di metri

Un 60enne che stava facendo un'escursione la scorsa notte, assieme ad altre persone, in un bosco vicino a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, è caduto in un dirupo, scivolando per circa una decina di metri. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare l'escursionista che è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda per trauma cranico e toracico. Sul posto, verso le 4 di notte, sono intervenuti anche i carabinieri.