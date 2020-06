Suor Mainetti sarà beatificata, fu uccisa a Chiavenna da tre ragazze

La religiosa appartenuta alla congregazione delle Figlie della Croce, Suore di Sant'Andrea, è stata assassinata il 6 giugno 2000 durante un rito satanico. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione a promulgare il decreto che ne riconosce il martirio, in quanto uccisa "in odio alla fede"

Diventerà beata suor Maria Laura Mainetti, all'anagrafe Teresina Elsa Mainetti, la religiosa ed educatrice appartenuta alla congregazione delle Figlie della Croce, Suore di Sant'Andrea, assassinata da tre ragazze minorenni a Chiavenna il 6 giugno 2000 durante un rito satanico. Papa Francesco, ricevendo oggi in udienza il cardinale Angelo Becciu, prefetto per le Cause dei Santi, ha infatti autorizzato la Congregazione a promulgare il decreto che ne riconosce il martirio, in quanto uccisa "in odio alla fede".