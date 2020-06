Droga in Lombardia, operazione dei carabinieri: sette arresti

I militari sono intervenuti questa mattina nelle province di Como, Varese e Bergamo. Per gli indagati, due dei quali già detenuti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere: sono ritenuti responsabili, insieme ad altri 6 soggetti, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi

I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno condotto questa mattina un'operazione antidroga nelle province di Como, Varese e Bergamo, che ha portato all'arresto di sette persone. Per gli indagati, (due dei quali già detenuti) è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

I reati contestati

I soggetti sono ritenuti responsabili, unitamente ad altri sei (per i quali si procederà in stato di libertà), a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, estorsione in concorso, detenzione e porto abusivo di armi.

L’operazione

L'operazione è stata condotta con il supporto di personale dei Comandi Provinciali di Bergamo e Varese, del Nucleo Cinofili di Casatenovo (in provincia di Lecco) e del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (in provincia di Bergamo), in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Como, su richiesta della locale Procura della Repubblica.