Incidente stradale, auto giù da ponte: due morti nel Milanese

Due uomini sono morti in un incidente stradale a Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano. La tragedia è accaduta intorno alle 20 di ieri, quando l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, forse per l'alta velocità, ed è volata giù dal ponte sulla provinciale 30, all'altezza del collegamento con la statale Vigevanese, che corre lungo il Naviglio.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i due uomini non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.