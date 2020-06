Coronavirus, in Lombardia 402 nuovi contagi e 21 decessi

I ricoverati in terapia intensiva sono 120, meno cinque rispetto a ieri, mentre negli altri reparti 2.960, più sei. Il numero di contagiati in totale è 89.928

Sono 402 i nuovi positivi registrati a fronte di 19.389 tamponi eseguiti in un giorno. Si tratta dunque del 2,1% dei controlli realizzati, percentuale inferiore al 2,5% di ieri. Emerge dagli ultimi dati comunicati dalla regione Lombardia in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'INTERVISTA AL PAZIENTE 1 - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Si sono verificati 21 decessi, portando il totale dei morti a 16.222. I ricoverati in terapia intensiva sono 120, meno cinque rispetto a ieri, mentre negli altri reparti 2.960, più sei. Il numero totale di tamponi realizzati supera gli 800mila, precisamente 800.276, mentre il numero di contagiati è arrivato a 89.928.

I dati in Lombardia

Sono 99 i nuovi positivi a Milano e provincia, di cui 52 a Milano. Numeri più alti dei giorni scorsi anche a Bergamo, più 73, e a Brescia, più 89. Tra le altre provincie più 28 a Varese, più 22 a Pavia, più 18 a Como, più 13 a Mantova, più 11 a Cremona, più 10 a Sondrio e Lodi, più 8 a Monza e più 4 a Lecco.