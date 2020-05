Coronavirus Brescia: il primo funerale dopo due mesi

Undici persone suddivise su otto banchi. Così, nel primo pomeriggio di quest'oggi, a Brescia, si è tornati a celebrare un funerale in chiesa, dopo quasi due mesi di sepoltura senza il rito funebre. Don Marco Mori, parroco del quartiere San Polo a sud della città, ha celebrato la messa funebre di un 81enne morto di Covid-19 e la cui figlia è ancora ricoverata in ospedale con coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LA FASE 2 - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Ai presenti, con mascherina, prima di entrare in chiesa è stata provata la febbre e ed è stato imposto di igienizzare le mani. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi. LIVE LIVE