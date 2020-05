Milano, aggrediscono coinquilino con coltelli e bastoni: 3 arresti

Hanno aggredito il proprio coinquilino, un uomo di 39 anni, ferendolo con coltelli e bastoni: per questo tre uomini di 38, 40 e 43 anni, egiziani, sono stati arrestati dai carabinieri a Milano con l’accusa di tentato omicidio. I quattro, tutti di origini egiziane, vivono insieme dividendo un appartamento in via Monte Lungo, in zona Turro. Proprio qui intorno alle 17 di ieri è avvenuta la violenta aggressione, per motivi ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile dopo aver ricevuto la segnalazione di una violenta lite in casa. All’arrivo, i carabinieri hanno trovato i tre egiziani ancora armati e il 39enne ferito. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni serie ma non in pericolo di vita.