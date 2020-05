Monza, maltrattamenti sui genitori: arrestato 23enne

Un ragazzo di 23 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione continuata, dopo la richiesta di "codice rosso" scattata dalla denuncia dei suoi genitori. A quanto emerso, nel pomeriggio del 29 aprile scorso, i militari sono intervenuti nell'abitazione della famiglia a Cornate D'Adda (Monza) su richiesta dei vicini di casa.

L'arrivo dei militari

Quando sono arrivati hanno trovato il 23 enne in preda a una crisi di rabbia perché il padre si rifiutava di dargli 1.500 euro. Raccolta la testimonianza dei genitori e dei vicini di casa, in particolar modo del padre 60enne che ha spiegato di vivere sotto minaccia e in costante stato di ansia per le minacce e le percosse subite dal figlio, hanno portato il giovane in carcere.