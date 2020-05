Coronavirus, la voce di Milano durante la quarantena. VIDEO

Quella che si apre ai nostri occhi è una Milano deserta, con pochissima vita. Il silenzio dei luoghi simbolo del capoluogo lombardo sono l'emblema di quasi due mesi di quarantena, da quando il governo ha imposto le restrizioni e il distanziamento sociale. Negozi chiusi, nessuno in giro, mezzi pubblici semivuoti. Per le strade nemmeno una macchina. Il silenzio è, quindi, la voce di Milano, che come tutta Italia, che come tutte le città del mondo, sta lottando contro la pandemia, che ha messo in ginocchio tutte le nazioni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le piazze vuote

Le nostre piazze più famose e i monumenti più visitati hanno lasciato spazio a nuovi suoni che il video riproduce bene. Nuove sensazioni che ci si augura facciano, a partire da lunedì 4 maggio, spazio alla normalità di come eravamo abituati a conoscerle. O almeno a una nuova normalità che abbatta il silenzio di queste settimane.