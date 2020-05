Coronavirus Lombardia: Sm Pack, un’azienda senza alcun contagio. VIDEO

La Sm Pack è un’azienda a conduzione familiare che da quasi 50 anni produce fiale in vetro per l’industria farmaceutica. Nonostante l’emergenza sanitaria di queste settimane, i dipendenti delle due sedi italiane, a Felino (Parma) e Bernareggio (Monza e Brianza), e di quella spagnola (vicino a Barcellona) non si sono mai fermati, anche perché in nessuno dei tre stabilimenti è mai stato registrato un caso di coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI). "Siamo stati anche fortunati, però ci siamo impegnati sulle misure restrittive", dicono dalla sede di Bernareggio, sottolineando che mascherine, guanti e gel igienizzante non sono mai mancati, anche se reperire questi Dpi non è stato sempre semplice. "Lavorando in ambito farmaceutico abbiamo avuto un canale privilegiato - spiegano - ma non è stato facile perché c’è stato un boom di nascite di nuove imprese produttrici in Cina non propriamente regolare e bisognava stare attenti a quali mascherine si acquistavano e alla presenza del marchio di sicurezza". In questi due mesi, gli ordini ricevuti dalla Sm Pack sono aumentati, tanto da richiedere l’assunzione di una nuova persona. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi. LIVE LIVE